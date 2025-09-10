Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2025 12:59

Fransa'da ülke genelindeki eylemlerde yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da ülke genelindeki eylemlerde yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Macron'un sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor.

Başkent Paris'te yüzlerce eylemci Kuzey Garı'nın etrafında toplanırken, bölgede çok sayıda polis ekibi ve kamyonlar bulunuyor.

Polis, gara girmesini engellediği göstericileri bölgeden uzaklaştırmak için biber gazı ve copla müdahale ediyor.

"10 Eylül'de tarih yazıyoruz" yazılı pankart taşıyan eylemciler, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları attı.

Eyleme katılan, soyadını vermek istemeyen Alice isimli öğrenci, sarı yelekliler hareketi başladığında yaşının çok küçük olmasından dolayı eylemlere katılamadığını anlattı.

Alice, kemer sıkma politikalarına ve Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına tepki gösterdiklerini belirterek, "Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Paris'te yaşayan Julie isimli gösterici ise hükümetten bunaldığı için eyleme katıldığını belirterek, "Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık." dedi.

Julie, oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını söyleyerek, barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi.

Giderek "sağa kayan ve ırkçı" bir hükümetlerinin olduğu değerlendirmesinde bulunan Julie, "Artık böylesine aleni bir şekilde, ırkçı ve emekçi sınıfa karşı böylesine aşağılayıcı bir şekilde konuşmak mümkün değil." dedi.

Ülke genelinde farklı kentlerde okul girişlerini ve yolları kapatma eylemleri devam ederken, öğleden sonra büyük kentlerde yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor.

Bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, basına yaptığı açıklamada, gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu arada, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla ve "Macron, istifa" sloganlarıyla yürüyüş başladı.

Confederation Paysanne tarım sendikasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Haute-Vienne vilayetinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, A20 otoyolunda trafiği engellemek için konvoy düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, eylemciler Chambery kenti merkezindeki döner kavşağın etrafında bisiklet sürerek trafiği yavaşlattı.

Polis ekipleri, başkent Paris'in 20. bölgesindeki Helene-Boucher Lisesi'nin girişini kapatan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Olay yerinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan arbedede, eylemciler polise çöp kutuları ve farklı cisimler fırlattı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici durdurmasına izin verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Antalya'da 8 araç birbirine girdi: Uzun araç kuyruğu oluştu
14:01
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 64 bin 656'ya çıktı
14:04
Bakan Kurum: İklim krizi Türkiye için uzak bir senaryo değil
13:26
Guardian gazetesi: İsrailli keskin nişancılar Filistinli bir ailenin fertlerini tek tek katletti
13:20
Bakan Fidan yarın İtalya'yı ziyaret edecek
13:02
Vatandaşların fark ettiği el bombası imha edildi
Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan Gökova susamın üretimi arttı
Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan Gökova susamın üretimi arttı
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ