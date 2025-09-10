Açık 23.6ºC Ankara
Dünya
AA 10.09.2025 11:27

AB'den hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını düşürdüğünü açıklayan Polonya'ya destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını düşürdüğünü açıklayan Polonya'yla dayanışma içinde olduklarını belirterek, bu olayı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Avrupa hava sahasını "en ciddi şekilde ihlal etmesi" şeklinde niteledi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi konusunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile irtibat halinde olduğunu bildirdi.

Polonya'daki olayı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Avrupa hava sahasını "en ciddi şekilde ihlal etmesi" şeklinde niteleyen ve bunun "kasıtlı" olduğunu ifade eden Kallas, Varşova ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, Rusya'nın "savaşı sona erdirmediğini aksine tırmandırdığını" kaydederek "Moskova'ya (savaşın) maliyetini artırmalı, Ukrayna'ya desteğimizi güçlendirmeli ve Avrupa'nın savunmasına yatırım yapmalıyız." ifadesini kullandı.

AB'nin savunma konusunda önemli rol oynadığının altını çizen Kallas, Polonya'nın Rusya ve Belarus'la olan sınırını güçlendirmek için planladığı "Doğu Sınır Kalkanı" olarak bilinen proje gibi girişimleri destekleyeceklerini açıkladı.

"Polonya'nın hava sahasının ihlali kabul edilemez"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak "Dün geceki olaylar, birinin güvenliğinin herkesin güvenliği olduğunu açıkça hatırlatıyor." ifadesine yer verdi.

Costa, Rusya'nın AB üye ülkelerinin hava sahasına "pervasızca girme girişimlerinde" bulunduğunu, bunların tüm Avrupalıların güvenliği ve kıtadaki kritik altyapı için "tehdit oluşturduğunu" kaydederek Avrupa'nın savunmaya yaptığı yatırımı artırması gerektiğini belirtti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu

NATO, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden İHA'lara karşılık verildiğini bildirmişti.

