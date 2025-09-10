Açık 23.6ºC Ankara
Dünya
AA 10.09.2025 10:55

İspanya'da çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar ceza verilecek

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, sigara tüketimini sınırlayan yeni yasa tasarısı kapsamında çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar para cezası verecek.

İspanya'da çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar ceza verilecek

Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve görüşülüp oylanması için Meclis'e gönderilen "tütün yasa tasarısı" teraslarda sigara içilmesini ve reşit olmayanların sigara içmesini yasaklarken, elektronik sigara kullanımını da sınırlandırıyor.

Tasarıda, İspanya'da ilk kez reşit olmayanlara sigara tüketimi yasaklanırken, çocuklarının sigara içmelerini önleyemeyen ebeveynlere de 100 euroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

İspanya'da Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde olduğu gibi 18 yaş altındakilere sigara satışı mevcut durumda zaten yasak olsa da çocukların sigara tüketimine karşı şimdiye kadar getirilmiş herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyordu.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, tasarıya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "İspanya'yı tütünle mücadelede yeniden ön saflara taşıyan bir yasa hazırladık. 2005'te kapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanmasıyla bir öncüydük, 2010'da da bar ve restoranlarda sigara içmek yasaklandı. Ancak zaman değişti ve yeni yasal değişiklikler gerektiği görüldü. Yeni ürünler ortaya çıktı ve yeni halk sağlığı ihtiyaçları ortaya çıktı. Tütün her gün 140, yılda 50 bin kişinin hayatına mal oluyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaranın risk faktörüyle ilişkili." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, mevcut durumda 20'den fazla ülkede uygulandığı belirtilen düz paketleme (tüm paketlerin aynı olması, marka logolarının olmaması ve aynı yazı tipiyle basılması) uygulamasının uzun süren müzakerelere rağmen yasa tasarısına dahil edilmediği görüldü.

İstatistiklere göre, İspanya'da geçen yıl sigara satışları, kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk yasanın çıkarıldığı 2005 yılına kıyasla yüzde 53,8 düşüşle 2 milyar 143 milyon paket oldu.

İspanya'da mevcut durumda 20 adetlik paket sigara fiyatları 5 ila 8 euro.

