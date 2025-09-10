Açık 24.5ºC Ankara
AA 10.09.2025 12:32

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici durdurmasına izin verdi

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık dış yardımı dondurmasına geçici izin verdi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici durdurmasına izin verdi

CNN'in haberine göre Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, milyarlarca dolarlık dış yardım ödemelerine yönelik geçici idari durdurma kararı yayımladı.

Dış yardımların dondurulmasına yönelik geçici izin sağlanan karara göre Trump yönetiminin önceki temyiz başvurusu değerlendirilmeye alınacak.

Geçici izin doğrultusunda kesintiler aleyhine dava açan grupların, Kongre tarafından onaylanan ödemeleri yeniden tedarik etmesi ise zorlaşacak.

ABD basınında Trump yönetiminin, dış yardım harcamalarının kısılması çabalarını engelleyen alt mahkeme kararlarıyla mücadelesinin süreceği aktarıldı.

Dış yardım ödemelerinin durdurulması başvurusu

Trump yönetimi, bölge mahkemesinin zorunlu kıldığı dış yardım ödemelerinin durdurulması amacıyla ağustosta Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruda, temyiz mahkemesine başvurulduğu ancak dış yardımların ödenmesine ilişkin bölge mahkemesinin kararının geçerli olduğu aktarılmıştı.

Dış yardımların ödenmesinin "Trump yönetiminin dış politikasına zarar verdiği" belirtilen başvuruda, Yüksek Mahkemeden bunun durdurulması talep edilmişti.

20 Ocak sonrası süreç

Trump, bu yıl 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği bildirilmişti.

Bu doğrultuda, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

