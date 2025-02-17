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Dünya
AA 17.02.2025 21:08

Fransa'da Ukrayna konulu olağanüstü zirve başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde önde gelen Avrupalı liderlerin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi başladı.

Fransa'da Ukrayna konulu olağanüstü zirve başladı
[Fotograf: AFP]

Başkent Paris'te Elysee Sarayında başlayan Ukrayna konulu gayriresmi güvenlik zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katıldı.

Zirvede ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer aldı.

Zirvenin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü basına yansırken, görüşmeye ilişkin Elysee Sarayından henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.

Paris, bu kapsamda önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı bir güvenlik zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

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