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Dünya
AA 17.02.2025 20:46

İsrail mahkemesi, Filistinli çocuğa 18 yıl hapis cezası verdi

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şufat Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Muhammed Basil Zelbani isimli çocuğu 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsrail mahkemesi, Filistinli çocuğa 18 yıl hapis cezası verdi
[Temsili fotoğraf: DHA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Kudüs'teki İsrail Bölge Mahkemesi, Şufat Mülteci Kampı'nda esir tutulan 15 yaşındaki Muhammed Basil Zelbani'yi işgale direndiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca 300 bin şekel (83 bin 333 dolar) değerinde maddi tazminata hükmetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in 13 Şubat 2023'ten bu yana gözaltında tuttuğu15 yaşındaki Zelbani'nin ailesinin yaşadığı evi yıktığı aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin 10 Şubat'ta yayımladığı rapora göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 1115'i çocuk olmak üzere 14 bin 500'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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