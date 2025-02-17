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Dünya
AA 17.02.2025 17:06

Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğinin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığı bildirildi.

Açıklamada, Büyükelçilik maslahatgüzarının Şam'a giderek çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin nitelik olarak yeni bir aşamaya girdiği, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ortaya çıktığı bu önemli dönemde, büyükelçiliğimiz Suriye'deki geçiş dönemi hükümetiyle yakın işbirliği yaparak ikili ilişkilerimizin gelişmesine destek verecektir."

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