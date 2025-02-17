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Dünya
AA 17.02.2025 16:04

Zelenskiy, Suudi Arabistan'da yapılacak görüşmeye katılmayacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Zelenskiy, Suudi Arabistan'da yapılacak görüşmeye katılmayacağını söyledi

Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenskiy, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.

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