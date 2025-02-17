Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2025 14:55

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 284'e yükseldi

İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 9'u enkaz altından çıkarılan 13 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 284'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından ateşkesin 28. gününde yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 13 kişinin cansız bedeni ile 16 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 9'unun enkaz altından çıkarıldığı, 4'ünün ise yeni düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 284'e, yaralı sayısının da 111 bin 709'a çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Yunanistan, Santorini Adası'nda depreme hazırlık amacıyla liman inşa edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
15:21
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
14:36
Marmara Denizi'ndeki kirliliğe "yüzer bitki adaları" çözümü
14:27
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
14:24
Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
14:01
Yunanistan, Santorini Adası'nda depreme hazırlık amacıyla liman inşa edecek
Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ