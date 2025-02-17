Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2025 14:01

Yunanistan, Santorini Adası'nda depreme hazırlık amacıyla liman inşa edecek

Ege'deki Yunan adalarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda acil durumlarda gemilerin kullanması için özel liman inşa edeceği bildirildi.

Yunanistan, Santorini Adası'nda depreme hazırlık amacıyla liman inşa edecek

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ANT1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Santorini halkının yakın zamanda veya uzun vadede herhangi bir büyük deprem yaşanması halinde sahil bölgelerinden uzaklaşarak yüksek alanlara çıkması gerektiğini belirtti.

Kikilias, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptıkları görüşmenin ardından, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde adada halihazırda inşa edilen büyük limanın haricinde, deprem durumunda kullanılmak üzere özel bir limanın daha yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Ege'de çok sayıda deniz altı volkanik alan olduğunu söyleyen Kikilias, bölgede son dönemde yaşanan magma hareketlerinin de uzmanlarca takip edildiğini dile getirdi.

Kikilias, Santorini Adası'ndaki zemin yükselmesi ve zemin kaymasının da uzmanlarca takip edildiğini vurguladı.

ETİKETLER
Yunanistan Deprem
Sıradaki Haber
Zelenskiy: Savaşta 46 binden fazla Ukraynalı asker öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
15:21
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
14:56
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 284'e yükseldi
14:36
Marmara Denizi'ndeki kirliliğe "yüzer bitki adaları" çözümü
14:27
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
14:24
Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ