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TRT Haber 17.02.2025 16:04

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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