Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.