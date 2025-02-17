Altun: Muhalefet yargıyı akamete uğratma çabasında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır.

Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün “Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa” diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi okumalı ve hatalarından dönmeliler"

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik atılan iftiralarla ilgili de muhalefete şu cevabı verdi:

"Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize.

Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir.

Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."