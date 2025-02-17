Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2025 15:35

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste meydana gelen depremler endişeye yol açtı

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki volkanik bölge Campi Flegrei'de dünden bu yana kaydedilen depremler, endişeye neden oldu.

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste meydana gelen depremler endişeye yol açtı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Campi Flegrei'de son 24 saatte meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki iki depremin ve bu sabah devam eden artçı sarsıntıların bölge halkında endişeye yol açtığı bildirildi.

Özellikle dün öğleden sonra ve gece saatlerindeki iki deprem nedeniyle bölge halkının endişeyle evlerinden dışarı çıktığı kaydedildi.

Napoli Valiliğinin evlerinde kalmak istemeyenler için bölgedeki spor salonunu açtığı ve termal battaniyelerin de olduğu temel ihtiyaç malzemeleri dağıttığı belirtildi.

Depremlerde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi verildi.

Depremlerin merkez üssü Pozzuoli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ihtiyaten ara verildiği kaydedildi.

Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, deprem riski yüksek bölgelerden Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti.

ETİKETLER
İtalya Deprem
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 284'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
17:05
Ticaret Bakanlığı, kurum içi uzaktan eğitimde "en etkin bakanlık" oldu
16:54
TBMM'ye 21 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
16:53
Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi
16:51
İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
16:50
Ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi
Van kedilerinin yaşadığı "Kedi Villası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor
Van kedilerinin yaşadığı "Kedi Villası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor
FOTO FOKUS
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ