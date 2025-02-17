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Dünya
AA 17.02.2025 20:55

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar bir şehri daha ele geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, Ruanda ordusu ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu’yu işgal ettiğini duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar bir şehri daha ele geçirdi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

KDC İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, M23 üyelerinin ve Ruanda askerlerinin, Bukavu şehrini işgal ettiği aktarıldı.

İşgalin uluslararası anlaşmaların açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Ruanda’nın KDC topraklarında yasa dışı operasyonlar yürüttüğü duyuruldu.

M23 üyeleri geçen ay da Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda, iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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