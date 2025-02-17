Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2025 21:03

Lübnan, İran uçuşlarının askıya alınma süresinin uzatılmasına karar verdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda İran uçuşlarının askıya alınması konusunda sürenin uzatılmasına karar verildi.

Lübnan, İran uçuşlarının askıya alınma süresinin uzatılmasına karar verdi
[Fotograf: AA]

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Selam'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mişek Mnessa, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani ve Havalimanı Güvenliğinden Sorumlu Komutan Fadi Kefuri'nin toplantıya katıldığı aktarıldı.

Görüşmede Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği konusunun ele alındığı belirtilerek, konuyla ilgili alınan kararlar duyuruldu.

Havalimanı ve çevresinin güvenliği konusunda Lübnan ordusunun çalışmalarının takdir edilirken, havalimanı yolunun kapatılmasına müsamaha gösterilmemesi ve kamu malının korunması için gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakanı Recci'nin Tahran ve Beyrut arası uçuşlar konusunu ele alacağı ve İran'daki Lübnan vatandaşlarının ülkeye tahliyesi konusunda diplomatik temaslar yürüteceği kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Rasmani'nin Lübnan ve İran arasındaki uçuşların askıya alınması konusunda sürenin uzatılması konusunda görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan ve İran arasındaki uçuşların ne zamana kadar askıya alınacağı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı, bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, 14 Şubat akşamında havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunurken barış gücünden bir komutan yardımcısının yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan'da dün havalimanı yolunda askerlere ve askeri araçlara yapılan saldırılarda 3'ü subay 23 asker yaralanmıştı.

ETİKETLER
Lübnan İran
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar bir şehri daha ele geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de
21:13
Fransa'da Ukrayna konulu olağanüstü zirve başladı
21:50
İzmir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
20:57
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar bir şehri daha ele geçirdi
21:41
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
20:52
İsrail mahkemesi, Filistinli çocuğa 18 yıl hapis cezası verdi
Sokaktan kurtarılan "Bergen" isimli kediye sıcak yuva aranıyor
Sokaktan kurtarılan "Bergen" isimli kediye sıcak yuva aranıyor
FOTO FOKUS
İzmir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
İzmir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ