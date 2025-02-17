Lübnan, İran uçuşlarının askıya alınma süresinin uzatılmasına karar verdi

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Selam'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mişek Mnessa, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani ve Havalimanı Güvenliğinden Sorumlu Komutan Fadi Kefuri'nin toplantıya katıldığı aktarıldı.

Görüşmede Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği konusunun ele alındığı belirtilerek, konuyla ilgili alınan kararlar duyuruldu.

Havalimanı ve çevresinin güvenliği konusunda Lübnan ordusunun çalışmalarının takdir edilirken, havalimanı yolunun kapatılmasına müsamaha gösterilmemesi ve kamu malının korunması için gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakanı Recci'nin Tahran ve Beyrut arası uçuşlar konusunu ele alacağı ve İran'daki Lübnan vatandaşlarının ülkeye tahliyesi konusunda diplomatik temaslar yürüteceği kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Rasmani'nin Lübnan ve İran arasındaki uçuşların askıya alınması konusunda sürenin uzatılması konusunda görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan ve İran arasındaki uçuşların ne zamana kadar askıya alınacağı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı, bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, 14 Şubat akşamında havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunurken barış gücünden bir komutan yardımcısının yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan'da dün havalimanı yolunda askerlere ve askeri araçlara yapılan saldırılarda 3'ü subay 23 asker yaralanmıştı.