Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da otomotiv piyasası 45 yılın en düşük seviyesinde
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da koronavirüsün neden olduğu krizden sert bir şekilde etkilenen otomobil piyasası, son 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Kasımda trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 27,03 azaldı.
Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi (CCFA), yılın 11 ayında piyasada ortalama yüzde 26,9 düşüş yaşandığını, bu düşüşün en son 1975'te olduğunu açıkladı.
CCFA Sözcüsü François Roudier, 2020'de Fransız otomobil piyasasında halihazırda yüzde 25 ila 30 arasında düşüş yaşandığı tahmininde bulundu.
Etiketler: Fransa
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