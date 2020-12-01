Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, düzenlediği basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, araçların girmesinin yasak olduğu bölgeye girerek hızla yayalara çarpan 51 yaşındaki Trier doğumlu Almanın ezdiği 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralının olduğu bilgisini paylaştı.

Trier Emniyet Müdür yardımcısı Franz-Dieter Ankler, saldırganın 4 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındığını, ilk sorgulamasının ardından tutuklandığını söyledi.

Aracın olay yerinden çekildiğini belirten Ankler, zanlının sorgusunun sürdüğünü ve olayın çok yönlü olarak incelendiğini aktardı.

Sabıka kaydı yok

Savcı Peter Fritzen, tutuklanan şüphelinin sabıka kaydı bulunmadığını, son dönemlerde bir ikamet adresinin olmadığını ve 1,4 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelinin 5 cinayet, çok sayıda cinayete teşebbüs, çok sayıda kişiyi kasten yaralama ile suçlandığını aktaran Fritzen olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Fritzen, olayla ilgili yapılan ilk incelemede, saldırıyla ilgili herhangi bir dini ya da siyasi içerikle ilgili delile rastlanmadığını açıkladı.

Merkel'den başsağlığı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de yayımladığı mesajda, Trier'den gelen haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Merkel, mesajında soruşturmanın durumu hakkında Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer ile temas halinde olduğunu açıkladı.

Öte yandan, olayda yaşamını yitirenleri anmak için şehirdeki Porta Nigra kapısı önünde yarın sabah yerel saatle 10.00'da bir anma etkinliği düzenleneceği duyuruldu.