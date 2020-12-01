Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de bina yangını: 4 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Güney Kore'nin Gunpo kentindeki bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yangın, 25 katlı binanın 12'nci katında çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikada kontrol altına aldı.
Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanı Chin Young, olayın nedenine ilişkin soruşturma talimatı verdi.
Etiketler: Güney Kore
Son Haberler
- 18:25
- 18:27
- 18:12
- 17:58
- 17:55
Sıradaki Haber
PKK, Sincar ilçe merkezinden çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz