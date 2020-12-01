Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK, Sincar ilçe merkezinden çıkarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK, Sincar ilçe merkezinden çıkarıldı. Merkezi hükümete bağlı federal güçler kamu kurumlarına yerleşmeye başladı.
Sabah saatlerinden itibaren konuşlanmaya başlayan federal güçler, öğleden sonra tüm resmi dairelere yerleşti.
Bağdat merkezi hükümetinin ilçe merkez ve çevresindeki tüm grupların temizlenmesinin ardından resmi açıklama yapması bekleniyor.
Sincarlıların bölgeye dönüşü için hazırlıklar sürüyor.
Bağdat Yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan anlaşma gereğince terör örgütü PKK, Sincar ilçe merkezinden çıkarıldı. Detayları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı.https://t.co/4lT5Si8DdA pic.twitter.com/bN62KUKkl3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2020
Etiketler: Irak PKK/YPG Son Dakika
Son Haberler
- 18:25
- 18:27
- 18:12
- 17:58
- 17:55
Sıradaki Haber
Avustralyalı askerlerin, öldürülen Taliban militanının protez bacağından içki içtiği ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz