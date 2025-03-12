Fransa'da kundaklanan caminin yetkilileri ibadethanelerine bir an önce kavuşmak istiyor

Başkent Paris'e yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Jargeau'daki DİTİB derneğinde, 26 Şubat'ta yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Can kaybının olmadığı yangında, DİTİB derneğinin camisi tamamen yandı.

Orleans Savcılığı 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıktığını doğruladı.

Ramazan ayına birkaç gün kala yapılan kundaklama tepki çekerken olay sonrası cami için yardım kampanyası başlatıldı.

DİTİB dernekleri yetkilileri, Jargeau camisinin nasıl kundaklandığı ve soruşturmayla ilgili son gelişmeleri anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Caminin tamamı yandı

DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, olay gecesi imamın 01.30 sularında caminin penceresinden çıkan alevi fark ettiğini belirtti.

Demirtaş, durumun bildirilmesi üzerine, 20 dakika içinde olay yerine itfaiyenin gelip yangına müdahale ettiğini ifade etti.

"Maalesef caminin tamamı, çatısı, duvarları, halısı, iç tesisatı tamamıyla yanıyor." diyen Demirtaş, olay sabahı Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz'la Jargeau'ya gittiklerini söyledi.

Demirtaş, olayın ramazana birkaç gün kala yaşandığına dikkati çekerek dernek yetkililerine cami olarak kullanabilecekleri bir yer hazırlanması konusunda rehberlik ettiklerini ve ilk teravih namazını orada kıldıklarını belirtti.

Hem kendilerinin hem de savcılığın olayın bir kundaklama olduğu görüşünde birleştiğini kaydeden Demirtaş, "Olayın çıktığı yerde herhangi bir tesisat yok. Yangın çıkması için hiçbir gerekçe yok. Bir sıcak yok, bir kontak yok, bir insan eliyle ancak olabilme ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, soruşturma kapsamında caminin yan tarafındaki boş bir eve ait çitin ezilmiş olduğunun tespit edildiğini söyleyerek "Bu işaretler, bunun bir kundaklama olduğunu gösteriyor." dedi.

Bunun, münferit bir vaka olduğunu düşündüğünü dile getiren Demirtaş, "Burada kınadığımız ve açık bir şekilde karşı duracağımız husus, bu tür eylemlere cesaret veren İslamofobik, ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemlerdir." diye konuştu.

Demirtaş, Fransa'da bazı siyasetçi ve medya organlarının, bazı olayları kullanarak insanları tahrik ettiğini vurguladı.

Demirtaş, "Millet olarak her acı olay sonrasında çok hızlı bir şekilde kenetleniyoruz ve yeniden ayağa kalkmak için bir hareket planı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Jargeau için de biz öyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Cami için başlattıkları yardım kampanyasıyla kundaklamanın yol açtığı zararı karşılayacak bağışın bir günde toplandığını anlatan Demirtaş, buraya hem cami hem de lokal, gençlik merkezi ve kadınlara hizmet verebilecek alanlar inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Doğru yolda olursanız yanlış yolda olanlar size zarar veremez"

Demirtaş, polis ve savcılığın kundaklama olayını ciddiye aldığına ancak Fransız basınında bunu açıkça kınayan yayınlara rastlamadıklarına dikkati çekti.

Fransa'da da Müslüman karşıtı söylemlerle karşılaştıklarını belirten Demirtaş, "Bunun geçici olduğu kanaatindeyim ben. Biz kendimize bakmalıyız. Bir ayetle söylemek gerekirse; Kendinize bakın. Doğru yolda olursanız yanlış yolda olanlar size zarar veremez." ifadelerini kullandı.

10-20 sene sonra Avrupa'da Türk toplumunun daha güçlü temsil edileceği kanaatini dile getiren Demirtaş, "Tabii ki İslamofobinin farkında olmak gerekiyor, yabancı düşmanlığının farkında olmak gerekiyor ama bunun toplumumuzu sindirecek, geri adım attıracak bir husus olmadığı kanaatindeyim." diye konuştu.

"Bizim isteğimiz inşallah en kısa zamanda yeniden camimize ulaşmak"

DİTİB Jargeau derneği yetkililerinden Serkan Satgun, camilerinin kundaklanmasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Satgun, ramazan öncesi böyle bir hadisenin cemaati zor durumda bıraktığını anlatarak "Allah razı olsun bütün bu Müslüman ve Türk milletinden. Fransa'dan olsun, yurt dışından olsun destekleri geldi." dedi.

Failin henüz tespit edilmediğini ancak soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Satgun, birkaç hafta önce de derneklerinin camlarına eski Fransızcada "hain" anlamına gelen "felon" kelimesinin yazıldığını aktardı.

Satgun, failin en kısa zamanda bulunmasını isteyerek "Bizim isteğimiz inşallah en kısa zamanda yeniden camimize ulaşmak ve camimizde yeniden namaz kılabilmek." diye konuştu.

Farklı gazetelerin, kundaklamayla ilgili kendileriyle görüştüğünü ancak üst düzey siyasetçilerden bir şey gelmediğini kaydeden Satgun, Fransa'da İslamofobi'nin oldukça ilerlediğini vurguladı.

"Bir camimiz belki yandı ama Allah izin verirse daha iyisini yapacağız"

DİTİB Jargeau derneğinden bir diğer yetkili Selami Altay ise Jargeau'da çok güzel bir Türk toplumunun olduğunu ifade etti.

Failin nasıl biri olduğu ve hangi saikle hareket ettiğini bilmediklerini anlatan Altay, caminin karşısındaki dernek binasına halı döşeyerek ilk teravih namazlarını cemaatle kıldıklarını söyledi.

Altay, cemaat namaz kılarken dışarıda gençler ve polislerin derneğin etrafında nöbet tuttuğunu belirterek "Bir camimiz belki yandı ama Allah izin verirse daha iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.