Kahve fiyatları rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 10'un üzerinde geriledi

Küresel büyümeye yönelik riskler ve kahve talebinin azalacağı endişeleri, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

Brezilya'da yağışların artacağına ve kurak hava koşullarının biraz hafifleyebileceğine dair tahminler de kahve fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Öte yandan kahve rekoltesinde düşüş beklenirken halen üretim fazlası olması da fiyatlarda değer kaybını tetikledi. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO), kahve piyasasında 1 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor.

Finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Londra merkezli Marex Solutions da 2024/25 sezonundaki 200 bin çuvallık küresel kahve fazlasının 2025/26 sezonunda 1,2 milyon çuvala çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Vietnam'da arz endişelerinin azalması da kahve arzına ilişkin endişelerin bir nebze de olsa azaldığını ortaya koydu. Vietnam Genel İstatistik Ofisi, Vietnam'ın şubat ayındaki kahve ihracatının yüzde 6'nın üzerinde arttığını bildirdi.

ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesi de kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı ülkedeki ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Bu gelişmelerle, kahvenin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda ocak ayında 4,30 dolar olan rekor seviyeyi gördükten sonra, küresel büyümeye yönelik endişeler, rekor fiyatların talebi olumsuz etkilemesi ve arza ilişkin endişelerin biraz azalmasıyla yüzde 10'un üzerinde azalarak 3,85 dolar seviyelerine geriledi.

Kahvenin libresi ocak ayında yüzde 18'in üzerinde artmıştı

Bu arada dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam'da sıkılaşan arz görünümünün etkisiyle ocak ayında tarihi zirveyi test eden kahve fiyatları bu dönemde yüzde 18'in üzerinde artmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları da kahve fiyatlarında sert yükselişlere neden olmuştu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede kahvedeki hızlı yükselişten sonra kar satışlarının görülmesinin doğal olarak karşılanabileceğini belirtti.

Ergezen, yükselişin ardında iki neden olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Brezilya'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve havanın yağışsız seyretmesi kahve ağaçlarının çiçeklenmesini ve rekolteyi düşürmüştü. Kahve fiyatlarındaki yükselişin diğer nedeni Vietnam'dı. Vietnam'da hava koşulları nedeniyle üretim tarafında geçtiğimiz sene düşüşler vardı. Küresel olarak fiyatların bu kadar yükselmiş olması alıcıların nispeten çekimser kalmasına yol açıyor. Şu anda bütün stoklarını satan tedarikçiler bu sene sadece yüzde 30'unu satabilmiş durumdalar. Fiyatların çok yükselmiş olması nedeniyle uzun vadeli alımların nispeten ertelendiği yeni alımların da nispeten ertelendiği gözüküyor."

Bu durumun piyasada talebi azaltan unsur olduğunu vurgulayan Ergezen, bunun yanında dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya'da da yağışların ne kadar etkin olacağına bakılması gerektiğini söyledi.

Ergezen, ertelenmiş alımların gerçekleşmesi durumunda da kahve alımlarının arttığının görülebileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kolombiya'da kahve üretimi 29 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Dünyanın en büyük 3. kahve üreticisi olan Kolombiya'da kahve rekoltesindeki artış, Brezilya'da beklenen yağışlar, kahve üreticilerinin yüksek fiyatlardan dolayı kahve alımı için çekimser kalmasından dolayı kahve fiyatlarında kar satışlarının geldiğini söyleyebiliriz."