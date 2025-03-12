Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 12.03.2025 10:56

EasyJet pilotu tehlikeli iniş nedeniyle uçuş görevinden men edildi

EasyJet yolcu uçağı, Mısır’a iniş sırasında bir dağ silsilesine tehlikeli derecede yaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürerken pilot uçuşlardan men edildi.

EasyJet pilotu tehlikeli iniş nedeniyle uçuş görevinden men edildi

Manchester’dan Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurgada kentine giden EasyJet uçağının kaptanı Paul Elsworth, 2 Şubat’ta inişe geçtiği sırada dağlarla çarpışma riski uyarısı veren Yer Yakınlık Uyarı Sisteminin (GPWS) devreye girmesi üzerine uçağı hızla yükseltmek zorunda kaldı.

Yapılan incelemeler, Airbus A320’nin 3.100 feet irtifada seyrederken bir dağın zirvesine sadece 770 feet (yaklaşık 235 metre) mesafeye kadar yaklaştığını ortaya koydu. Normalde bu bölgeden geçen uçakların en az 6 bin feet irtifada olması gerekiyor. Uçağın, uyarı sistemi devreye girene kadar dakikada 4 bin 928 feet hızla alçaldığı belirtildi.

Olayın ardından Elsworth, ertesi gün durumu yetkililere bildirdi ve EasyJet protokolleri gereği dönüş uçuşunda pilotluk yapmasına izin verilmedi. Kaptan pilot, yolcu olarak Manchester’a geri gönderildi.

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatılırken, Elsworth'un uçuş görevinden süresiz men edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında, Elsworth ve yardımcı pilotun ifadelerinin kazanın nedenlerini anlamada önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

The Sun’a konuşan bir kaynak, “Uçuş sırasında yaşanan bu tehlikeli durum fark edilince yetkililer hemen devreye girdi ve Elsworth’un uçağı uçurması yasaklandı. Yolcular, ne kadar büyük bir tehlike atlattıklarının farkında bile değildi.” dedi.

EasyJet’ten The Independent gazetesine yapılan açıklamada ise, “Güvenlik, tüm pilotlarımız için en büyük önceliktir. Pilotlarımız en yüksek sektör standartlarında eğitilir, titiz testlerden geçer ve sürekli olarak takip edilir. Uçuş normal şekilde iniş yaptı ve soruşturma devam ederken pilot görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Mısır
Sıradaki Haber
NASA buz dağının görünmeyen kısmını IceNode robotuyla ölçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Kahve fiyatları rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 10'un üzerinde geriledi
11:24
Şehirlerarası otobüslerde 'Aile Yılı' indirimi
11:28
Otoyol ücretini ödemeyen araç sahipleri sınır kapılarından geçemeyecek
11:20
YKS geç başvurusunda son tarih yarın
11:17
İnşaat maliyetlerindeki artış 49 ayın en düşüğünde
11:11
NASA buz dağının görünmeyen kısmını IceNode robotuyla ölçecek
Gazze'de Ramazan
Gazze'de Ramazan
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ