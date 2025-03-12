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Dünya
AA 12.03.2025 11:42

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyen bütçe tasarısını onayladı

ABD'de federal hükümetin 14 Mart'ta geçici olarak kapanmamasını ve federal kurumların eylüle kadar fonlanmasını öngören bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti.

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyen bütçe tasarısını onayladı

Cumhuriyetçilerin, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine 14 Mart'ta ara vermesini önlemek amacıyla sunduğu tasarı Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

Oylamada, tasarı 213 hayır oyuna karşı 217 evet oyuyla kabul edildi.

Bütçe tasarısı, Senato'da da kabul edilirse Başkan Donald Trump'ın imzasının ardından yasalaşacak.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

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