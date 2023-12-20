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Dünya
AA 20.12.2023 05:59

Fransa Parlamentosu tartışmalı göç yasa tasarısını kabul etti

Fransa Parlamentosu'nda 14 parlamenterden oluşan karma komisyonun üzerinde uzlaştığı tartışmalı göç yasa tasarısı onaylandı.

Fransa Parlamentosu tartışmalı göç yasa tasarısını kabul etti

Parlamento'nun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'in Genel Kurulunda, uzlaşılan göç yasa tasarısı görüşüldü.

Tartışmalara neden olan yasa tasarısı, 186 "hayır" oyuna karşı 349 "evet" oyla kabul edildi.

Tasarı metnine göre, ülkede yaşayan yabancılara kira desteği ve aile yardımları, bazı çalışma şartına bağlanıyor.

Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Tasarı metnine göre ayrıca güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören tasarı, göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Tasarı metnine göre, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını 16-18 yaşları arasında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları gerekecek.

Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıran tasarı kapsamında, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınacak. Bu depozito söz konusu öğrencilerden biri hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında geri dönüş masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

Parlamentonun üst kanadı olan Senato'da kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Ulusal Meclis'e gönderilmişti.

Tasarı, Meclis'te de onaylanmasıyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamento'nun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor.

14 parlamenterden oluşan karma komisyon, tartışmalı göç yasa tasarısı konusunda ortak bir metin konusunda mutabık kalmıştı.

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