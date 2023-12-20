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Dünya
AA 20.12.2023 05:57

Fas: Uluslararası toplumun İsrail'i durduramaması artık kabul edilemez

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Filistin yönetimine verdiği desteği vurgulayarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durduramamasının artık kabul edilemez olduğunu söyledi

Fas: Uluslararası toplumun İsrail'i durduramaması artık kabul edilemez

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre Burita, başkent Rabat'ın güneydoğusundaki Marakeş kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Gazze Şeridi'ndeki durum artık beklemeye dayanamaz ve uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramaması artık kabul edilemez ve hiçbir açıklaması yoktur." diyen Burita, ülkesinin her zaman ve koşulsuz olarak bir Filistin devletinin kurulmasını, Filistin yönetiminin kendi halkının haklarını tesis etmek için yürüttüğü tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Filistinli sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini ve kalıcı bir ateşkesin zorunlu olduğunu, insani yardımın Filistinlilere sorunsuz ve yeterli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade eden Burita, Filistin halkının meşru hakları ile İsrail dahil tüm ülkelerin güvenlik ve emniyetini koruyan kalıcı bir barışın tesis edilmesi için gerçek bir duraklamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail'e tek taraflı eylemleri durdurması ve Filistin Yönetimi ile gerçek bir siyasi süreç başlatması çağrısında bulunan Burita, istikrarı sağlamanın tek çözümü olması dolayısıyla Filistin devleti kurulmadan, Filistin yönetiminin meşruiyeti güçlendirilmeden, mali ve siyasi olarak desteklenmeden bölgede istikrar ve barış olmayacağını vurguladı.

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