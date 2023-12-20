Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2023 05:58

Eski "Proud Boys" liderine, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle 40 ay hapis cezası

ABD'de aşırı sağcı "Proud Boys" adlı grubun eski liderlerinden Charles Donohoe, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol aldığı gerekçesiyle 40 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski "Proud Boys" liderine, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle 40 ay hapis cezası

Washington DC'de görülen duruşmada, yargıç Timothy Kelly, Donohoe'nin 6 Ocak Kongre baskınında işlediği iki farklı suçtan dolayı suçlu olduğuna hükmetti. Donohoe'ye 40 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada, baskında zarar gören ve hayatını kaybeden Amerikalıların ailelerinden özür dileyen Donohoe, karıştığı eylemlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Mart 2021'de tutuklanan ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Donohoe'nin, cezaevinde kaldığı süre de göz önünde bulundurularak ilerleyen aylarda cezasını doldurup hapisten çıkacağı kaydedildi.

6 Ocak Kongre baskınını organize ettiği iddiasıyla "Proud Boys" grubunun eski lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Fas: Uluslararası toplumun İsrail'i durduramaması artık kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:47
İstanbul'da iki katlı binada yangın
06:42
UNICEF: Temiz su olmazsa, Gazze'de çok daha fazla çocuk ölecek
06:39
İsrail milletvekili Cohen, Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu
06:15
Google'dan Türk mimara özel doodle
06:07
Sakarya'da 5 katlı binada yangın paniği
06:04
Zelenskiy, ABD'nin kendilerine ihanet etmeyeceğinden emin olduğunu söyledi
Meksika'dan ABD'ye umut yolculuğu
Meksika'dan ABD'ye umut yolculuğu
FOTO FOKUS
Hamile öğretmene şiddet uygulayan veli tutuklandı
Hamile öğretmene şiddet uygulayan veli tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ