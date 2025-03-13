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Dünya
AA 13.03.2025 15:46

Finlandiya, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avroluk askeri yardım paketi açıkladı

Finlandiya, Ukrayna için yaklaşık 200 milyon avro tutarında yeni bir askeri yardımı paketini açıklayarak Kiev yönetimiyle savunma alanında daha fazla işbirliği sözü verdi.

Finlandiya, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avroluk askeri yardım paketi açıkladı

Ulusal basındaki habere göre, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, başkent Helsinki'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede, mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Hakkanen, Ukrayna'ya yardım konusunda "geniş bir siyasi destek ve ulusal birliğin" varlığına işaret ederek Kiev yönetiminin "Rus tehdidine ilişkin görüşünü" paylaştıklarını bildirdi.

Bakan Hakkanen, yaklaşık 200 milyon avro tutarındaki yardım paketinin, "halihazırda çok ihtiyaç duyulan" topçu mühimmatını içerdiğini belirterek Ukrayna ile savunma alanında daha fazla işbirliği taahhüdünde bulundu.

Rusya'ya karşı sürdürülen savaşın, Ukrayna silahlı kuvvetlerini "Avrupa'nın en güçlülerinden biri" haline getirdiğini söyleyen Hakkanen, Helsinki-Kiev arasındaki savunma ilişkisinin "tek yönlü olmadığını" belirtti.

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı savunmada "kapsamlı deneyim" biriktirdiğini savunan Hakkanen, "Kendi savunmamızı geliştirirken Ukrayna'nın öğretilerini dikkatlice dinlememiz ve deneyimlerinden yararlanmamız gerektiği açık." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya, yalnızca Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunan, güvenilir bir ortak." ifadesini kullandı.

Helsinki-Kiev yönetimleri arası savunma işbirliğinin derinleştirilmesini hedefleyen mutabakat zaptı, mühimmat dahil savunma malzemeleri üretimi, istihbarat paylaşımı ve inovasyon alanlarını kapsıyor.

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