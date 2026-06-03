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Dünya
CNN International 03.06.2026 07:06

Finlandiya, turistlerin bulması için 23 bin dolarlık altın külçe sakladı

Genellikle Noel Baba'nın evi olarak bilinen ve Narnia dünyasını andıran manzaralarıyla tanınan Finlandiya'nın Lapland bölgesi, turistleri bu yaz geyik turlarını bırakıp gizli bir altın avına katılmaya davet ediyor.

Finlandiya, turistlerin bulması için 23 bin dolarlık altın külçe sakladı

Katılımcılar, Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan ve kış kayak pistleriyle tanınan Levi beldesindeki patikaları ve simge yapıları keşfederek yaklaşık 23 bin dolar değerindeki külçe altını arayacak.

Visit Levi tarafından yapılan açıklamaya göre, "Gece Yarısı Güneşi Avı" 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde başlayacak.

Katılımcılar ilk ipucunu bu merkezden alarak kayıt yaptırabilecek. Ardından yürüyüşçülere, yerel patikalardan ve turistik noktalardan geçerek kendilerini ödüle yaklaştıracak yeni ipuçları sunulacak.

Organizatörler, külçe altının herhangi bir ipucunun ardından bulunabileceğini, yaz boyunca yayınlanacak ek ipuçlarıyla konumun her geçen gün daha da belirginleşeceğini bildirdi. Son ipucunun ise 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri ve popüler bir kış destinasyonu olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında ise bölgede gece yarısı güneşi yaşanıyor ve Lapland belirli dönemlerde 24 saat boyunca güneş ışığı alıyor.

Visit Levi Üst Yöneticisi (CEO) Satu Pesonen, Levi'nin her şeyden önce kış mevsimiyle tanındığını ancak kuzey yazının hala birçok kişi tarafından keşfedilmediğini belirtti.

Pesonen, "Güneşin hiç batmadığı ve dağ manzarasının tamamen farklı bir çehreye büründüğü bu dönemde, gezginlere Levi'yi ziyaret etmeleri için yeni bir neden sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa genelindeki birçok kış turizmi merkezi gibi Levi de yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, rafting ve dağ bisikleti gibi karsız dönem aktiviteleriyle hizmet çeşitliliğine gidiyor.

Söz konusu hazine avı, Kittilä merkezli altın madenciliği şirketi Agnico Eagle Finland ve Levi Ski Resort iş birliğiyle düzenleniyor.

Organizatörler, katılımcıların sorumlu bir şekilde hareket etmeleri, izin verilen alanlarda kalmaları ve doğal çevreye saygı göstermeleri gerektiğini hatırlatarak avın hiçbir şekilde kazı yapmayı veya araziyi tahrip etmeyi gerektirmediğini vurguladı.

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