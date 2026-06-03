Öğrencilere 'yapay zeka kullanmayın' dediği makaleyi yapay zekaya yazdırdı

Western Sydney Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Cath Ellis'in makalesi, geçen ay akademisyen Kylie Moore-Gilbert'ın bir yazısına yanıt olarak yayımlanmıştı.

Moore-Gilbert, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yapay zekaya devredebildiğini belirterek üvey kızına üniversiteye kaydolmadan önce iki kez düşünmesini tavsiye ettiğini yazmış ve öğrencilerin "en iyi yapay zeka komutunu kimin yazabileceğine göre notlandırıldığını" ileri sürmüştü.

Ellis ise bu yazıya yanıt olarak kaleme aldığı makalede, "yapay zeka sorununun gerçek olduğunu" kabul etmekle birlikte, öğrencilerin yine de üniversiteye gitmeleri ve düzgün bir şekilde eğitim almaları gerektiğini savunmuştu.

Ellis yazısında, "Kolaya kaçmayın. Ne kadar cazip olursa olsun, düşünmeyi başkasına devretmeyin. Eğer sistem bazılarının iddia ettiği kadar kırılgansa, o zaman gerçek çaba gizli kalmayacaktır. Öne çıkacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Ancak söz konusu köşe yazısı, Pangram adlı yapay zeka tespit servisiyle incelendiğinde metnin yapay zeka tarafından üretildiği sonucu ortaya çıktı.

Üniversite yapay zeka kullanımını savundu

Guardian Avustralya'nın sorularını yanıtlayan üniversite yetkilileri, Ellis'in köşe yazısını yazarken yapay zeka kullandığını doğruladı. Üniversite sözcüsü, Prof. Ellis'in makaleyi yazmak için kendisine ait 40 bin kelimelik orijinal materyali Copilot adlı Büyük Dil Modeline (LLM) yüklediğini açıkladı.

Sözcü, modelin bu geniş bilgi tabanını özetleyerek taslaklar için temel oluşturduğunu ve bu taslakların Ellis'in bu alanda on yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalara dayanan kendi düşünce, fikir ve görüşlerini yansıttığını belirtti.

Büyük dil modellerinin bu şekilde kullanımının üretken yapay zekanın "gelişmiş ve uygun bir kullanımı" olduğunu savunma sözcü, "Pangram gibi programlar yapay zeka kullanımını tespit edebilir ancak bu kullanımın uygun olup olmadığını belirleyemez. Üniversite, bu vakadaki yapay zeka kullanımının uygun olduğuna inanmaktadır" dedi.

Çarşamba sabahı itibarıyla Ellis'in köşe yazısında üretken yapay zeka kullanıldığına dair herhangi bir beyan yer almıyordu.

Gazete makaleyi yayından kaldırdı

Sydney Morning Herald'ın ana şirketi olan Nine'ın yayın ilkeleri, yazarların ön araştırma ve fikir edinme aşamalarında yapay zekadan yararlanmalarına izin veriyor ancak "Yayınlanacak haberlerin yazımında yapay zeka kullanılmayacaktır" maddesini içeriyor.

İlkeler, yapay zeka tarafından üretilen materyallerin yayınlanması durumunda bunun açıkça etiketleneceğini belirtirken yardımcı yapay zeka kullanımının ise beyan edilmesini zorunlu kılmıyor.

Konuya ilişkin soruları yanıtlamayan gazetenin editörü Jordan Baker, çarşamba günü yayınlanan bir takip haberinde, makalenin yayın ilkelerine uymadığını ve bu nedenle kaldırıldığını duyurdu. Baker, "Ne yazar ne de Western Sydney Üniversitesi, makalenin derlenmesinde yapay zeka kullanıldığı konusunda Herald'ı bilgilendirmedi. Bu durum açıkça kabul edilemez ve konuyu daha derinlemesine inceliyoruz" ifadelerini kullandı.