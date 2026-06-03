Ağırlık kaldırmak ömrü gerçekten uzatabilir mi?

Onlarca yıl süren çalışmalardan elde edilen veriler, uzun bir süre boyunca düzenli direnç veya ağırlık antrenmanı yapmanın kalp hastalığı ve felç kaynaklı ölüm olasılığını ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu.

Elde edilen faydalar arasında nörolojik hastalıklardan ölüm riskinin azalması da yer alıyor.

Uzmanlar, bu sonuçların güçlendirme antrenmanlarının sağlığın bozulmasını önlemede veya geciktirmede yardımcı olabileceğine ve aşırı yük altındaki sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceğine dair yeni bir kanıt sunduğunu ifade etti.

Koşu, bisiklet veya yüzme gibi aerobik egzersizlerin faydaları uzun zamandır biliniyor. NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi), düzenli aerobik aktivitenin stres azaltma ve özgüven artırma gibi etkilerinin yanı sıra kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini düşürebileceğini belirtiyor. Ancak güçlendirme antrenmanlarının ölüm riskini azaltmadaki rolü şimdiye kadar bu kadar net değildi. Bu durum artık değişmeye başladı.

Ölüm riskinde belirgin düşüş

Araştırmacılar, 30 yılı aşkın bir süre boyunca 147 bin 374 erkek ve kadının katıldığı üç farklı çalışmanın verilerini inceledi.

Haftada düzenli olarak 90 dakika ile iki saat arasında ağırlık antrenmanı yapanların, herhangi bir nedene bağlı erken ölüm riskini yüzde 13 oranında azalttığı tespit edildi.

Kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler hastalıklardan ölme riski yüzde 19 daha düşük çıkarken, demans gibi nörolojik hastalıklara bağlı ölüm oranındaki düşüş yüzde 27 ile daha da yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Araştırmacılar, en düşük risklerin hem yüksek düzeyde aerobik egzersiz hem de güçlendirme antrenmanı yapan kişilerde görüldüğü sonucuna vardı.

Haftada uzun saatler boyunca aerobik egzersiz yapan bu en aktif grupta, herhangi bir nedene bağlı erken ölüm riski %58'e varan oranda azaldı. Ancak haftada iki saatten fazla güçlendirme antrenmanı yapmanın ekstra bir fayda sağlamadığı da belirlendi.

Kemik sağlığı ve zihinsel fonksiyonlara katkı

Kişisel antrenör Bev Wilson, ağırlık antrenmanlarının özellikle eklem ağrısı, enerji düşüklüğü, yavaş metabolizma ve kilo alma sorunları yaşayan kişilere yardımcı olduğunu belirtti. Wilson, güç antrenmanlarının kan şekeri seviyelerini yönetmeye, eklem ağrılarını hafifletmeye ve kemikleri güçlendirmeye katkı sağladığını ifade etti.

Ağırlık çalışmanın beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu kaydeden Wilson, kişilerin iş yerinde daha iyi odaklanabildiğini ve hafızalarının güçlendiğini, bilişsel fonksiyonlarında gelişim gördüklerini aktardı.

Sport England Sağlık ve Refah Politikası Stratejik Lideri Tom Burton, fiziksel aktivitenin daha sağlıklı, daha müreffeh ve daha mutlu toplumların anahtarı olduğunu vurguladı. Burton, güç temelli fiziksel aktivitenin özellikle sağlıklı yaşlanmayı desteklemede, hareketliliği ve bağımsızlığı korumada güçlü bir araç olduğunu sözlerine ekledi.