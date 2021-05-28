İsrail’in Lid (Lod) kentinde İsrail vatandaşı olan Filistinliler ile Yahudi İsrailliler arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddet olayları sırasında bir Filistinli genci öldürmekle suçlanan 4 Yahudi, "nefsi müdafaa" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İsrail yetkililerinin Filistinli Musa Hassuna’nın katil zanlılarını serbest bırakma kararı kentteki Filistinliler tarafından tepki ile karşılandı.

Lid Merkez Mahkemesinin önünde toplanan bir grup İsrail vatandaşı Filistinli, İsrailli yetkililerin gerekli tahkikatı yapmadan ve 4 şüpheliyi hiçbir işleme tabi tutmadan "nefsi müdafaa" gerekçesiyle serbest bırakmasını protesto etti.

Olaya ait olduğu öne sürülen kamera kayıtları, Hassuna’nun uzak mesafeden silahla vurularak öldürüldüğünü ortaya koyuyor. Bundan dolayı gencin ailesi, nefsi müdafaa iddialarını doğru olmadığını söylüyor.

Öldürülen Filistinli gencin ailesini temsil eden avukat, kararın Yahudi vatandaşların İsrail’de yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerini teşvik eder nitelikte olduğunun altını çizdi.

[Harita: TRT Haber]

İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik ihlalleri, İsrail içinde Arap nüfusun yaşadığı kentlerde tansiyonu yükseltmişti. Birçok kentte çıkan şiddet olayları sırasında en az bir Filistinli ve bir Yahudi yaşamını yitirmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere başkent Tel Aviv’e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentler Filistinliler ile İsrailliler arasındaki şiddet olaylarına sahne olmuştu.

İsrail, geçtiğimiz günlerde kamu düzenini ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 1550 kişiyi gözaltına almıştı. Bunların yaklaşık 150’si hakkında iddianame hazırlandığı açıklanmıştı.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor.