Belarus’un hava sahasına giren içinde muhalif bir gazetecinin de bulunduğu uçağın bomba ihbarı bahanesiyle indirilmesi sonrası gerilim tırmanıyor.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Belarus gündemi ile Portekiz’de bir araya geldi. Toplantıda Belarus’a karşı uygulanacak yaptırımlar ele alındı.

Belarus'un ekonomisine yaptırım

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Belarus ile ilgili kişilere yönelik yeni yaptırım paketinin hazırlandığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus’u sert şekilde uyardı. Belarus’a yönelik adımların hızlı şekilde atılması gerektiğini vurgulayan Maas, yaptırımların Belarus ekonomisine yönelik olacağını açıkladı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden soruşturma

G7 ülkeleri ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği ortak açıklama yaparak zorla indirilen uçak nedeniyle Belarus yönetimini kınadı.

Kanada'da toplanan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de konuya ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu. Ön raporun 25 Haziran'a kadar yayımlanacağı belirtildi.

Lukaşenko'dan sert açıklamalar

Krize ilişkin dün ilk kez açıklama yapan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko sıcak çatışma ihtimaline işaret etti.

Avrupa Birliği’ni Belarus’a haksız yaptırım uygulamakla suçlayan Belarus Cumhurbaşkanı sert konuştu ve "Düşüncesizce sert bir harekete kalkışmadan önce Belarus'un Avrupa'nın merkezi olduğunu hatırlayın. Burada bir şey patlarsa bu yeni bir dünya savaşı olur" dedi.

Rusya'dan izin yok

Rusya'nın, Belarus hava sahasını kullanmayı reddeden havayollarının Moskova seferlerine izin vermediği iddia edildi.

Bir Avusturya Havayolu şirketi de Belarus hava sahasını kullanmadan gerçekleştirilecek Viyana-Moskova seferine Rusya'nın izin vermediğini duyurarak, seferin iptal edildiğini açıkladı.

