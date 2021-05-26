Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Yunanistan'dan Litvanya'ya sefer düzenleyen Ryanair'e ait bir uçağın Minsk'e acil iniş yaptırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Lukaşenko, acil inişe neden olan bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini, uçağın Belarus Nükleer Santrali'nin yakınından döndürüldüğünü söyledi.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Muhalif aktivist de uçaktaydı

Geçtiğimiz pazar günü, Belarus haber ajansı BelTA, uçakta patlayıcı olduğunun öne sürülmesinin ardından, Lukaşenko'nun bir savaş jetinin uçağa eşlik etmesi talimatı verdiğini; Minsk'e acil iniş yaptırılan uçakta herhangi bir patlayıcı madde bulunamadığını bildirmişti.

Uçağın geçen yıl Lukaşenko karşıtı sokak hareketlerinin ardından arananlar listesine dahil edilen ve daha önce muhalif NEXTA adlı Telegram kanalında görev alan 26 yaşındaki Roman Protasevich'i yakalamak için indirildiği de öne sürülmüştü