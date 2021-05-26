Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Suriye'ye 3 bombardıman uçağı gönderdi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'ye 3 uzun menzilli bombardıman uçağının gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, uçakların, Akdeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacağı vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Lazkiye ilindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne 3 "Ту-22М3" uzun menzilli bombardıman uçağının sevk edildiğini açıkladı.
Bu tip uçakların Hmeymim Hava Üssü'nde ilk kez konuşlandığı kaydedilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Uçaklar, Akdeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacak. Uçaklar, eğitim sonrası Rusya'daki havaalanlarına dönecek."
Ayrıca, üsteki ikinci pistin hazır olduğu belirtilen açıklamada, üssün çeşitli uçak türlerini kabul edebileceği kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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