Washington DC Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Karl Racine'in tüketiciler için fiyatları artırdığı, çevrim içi perakende pazarında inovasyonu ve seçimi engelleyerek rekabete aykırı davrandığı için bir antitröst davası açıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Amazon'un tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığı, fiyatları artırdığı ve üçüncü taraf satıcılara kısıtlayıcı anlaşmalar uygulayarak çevrimiçi perakende satışlarda rekabeti engellediği iddia edildi.

Amazon ise politikalarının fiyatları düşük tutmayı amaçladığını savunarak davaya karşı çıktı. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, satıcıların Amazon'da sundukları ürünler için kendi fiyatlarını belirlediği aktarıldı.

Almanya'da Amazon'a soruşturma

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon’un online alışverişte pazar hakimiyetinde durumu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.