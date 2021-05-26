Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin Florida eyaletinde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir itfaiye helikopteri düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, bir itfaiye helikopterinin dün yerel saatle 16.00'da, Florida'nın merkezinde bulunan Leesburg Havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde bulunan 1 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını aktaran yetkililer, diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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