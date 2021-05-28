Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir Azerbaycan askeri yaralandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.
Dün, 6 Ermenistan askeri esir alındı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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