Azerbaycan Savunma Bakanlığı, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.

Dün, 6 Ermenistan askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.