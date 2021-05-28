Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de tekne alabora oldu: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Florida Keys açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Key West Adası açıklarında, Küba'dan gelen 20 kişilik büyük bir teknenin alabora olduğunu açıkladı.
Arama kurtarma ekipleri 2 kişinin cesedini çıkarırken, 10 kişiyi aranıyor.
Kurtarılan 8 kişinin ise sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.
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