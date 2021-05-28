Tüm dünyada artan fidye amaçlı siber saldırılar, devlet kurumlarını ve büyük şirketleri tehdit ediyor.

Bilgisayar korsanları Belçika’da İçişleri Bakanlığının tüm bilgisayar sistemlerine de girdi.

Bakanlık, bilgisayar korsanlarının devlet kurumunun en hassas bilgilerine ulaşamadıklarını bildirdi.

Büyük bir şirket de hedef alındı

Kapsamlı fidye yazılımı saldırısı Volunteer Service Abroad'ın sistemini de ihlal etti ancak şirket bilgisayar korsanlarının hassas bilgileri çalamadıklarını açıkladı.

Volunteer Service Abroad (Yurt Dışında Gönüllü Hizmet) sözcülerinden biri, sunucularında kilitlenme olduğunu Cuma günü tüm sistemlerin bağlantısını keserek erişimle ilgili incelemelere başlandığını, Pazartesi günü ise mevcut işletim sistemlerinin kullanılarak tekrar çalıştığını bildirdi.

Stresli bir süreç geçirerek bazı verileri kaybeden şirket bunun arkasındaki grubun Waikato Bölgesi Sağlık Kurulunu ihlal eden önceki hacker çetesinden farklı olduğunu açıkladı.