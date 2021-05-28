Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy'den, Aliyev'e "Cumhuriyet Günü" tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik eden Zelenskiy, "Ukrayna, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. İkili ortaklıkta diyaloğu sürdürmeyi ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılı etkinliklerine katılımınızı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Ukrayna
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