Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim... Can Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle Milletim ve şahsım adına Zât-ı Devletlerini ve tüm Azerbaycan halkını en kalbi duygularımla tebrik ederim.

Kardeş Azerbaycan bu yıl Cumhuriyet Gününü, Vatan Savaşında kazandığı haklı zaferinin gururuyla taçlandırmakta, Türkiye de “kaderini kaderi bildiği” Azerbaycan’ın bu mutluluğunu coşkuyla paylaşmaktadır."

"İşbirliğimizin bölgemizin refahının en büyük teminatı olduğuna inancım tam"

"Mükemmel düzeydeki stratejik ilişkilerimizi “Tek millet, iki devlet” ruhuyla daha da pekiştirmek doğrultusundaki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşlik ve işbirliğimizin, bölgemizin barış, istikrar ve refahının en büyük teminatı olduğuna inancım tamdır.

Bu fırsattan istifadeyle, Zât-ı Devletlerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Azerbaycan halkının esenlik ve refahının devamı için en iyi dileklerimi yineliyorum."