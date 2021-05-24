İsrail, binlerce polis ve sınır güvenliği personelinin katıldığı bir operasyon başlatarak, geçtiğimiz 2 hafta içinde ‘kamu düzenine karşı eylemde bulunan’ yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesine göre, operasyonda ‘kamu düzenini ihlal eden’ yaklaşık 500 Arap kökenli İsrail vatandaşının gözaltına alınması hedefleniyor.

İsrail polisi, geçtiğimiz günlerdeki benzer operasyonlarda 1550 Arap kökenli İsrail vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı. Bunların 150’si hakkında iddianame hazırlandı.

İsrail, bu kişilere polise saldırmak ve kamu düzenini ihlal etmek gibi suçlamalar yöneltiyor.

İntikam hamlesi

Filistinli hukukçular, operasyonu İsrail’in saldırıları sırasında Mescid-i Aksa ve Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenleyen Filistin kökenli İsrail vatandaşlarına yönelik bir intikam hamlesi olarak niteledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği gün yaptığı açıklamada, “Şu an yeni bir cephe ile karşı karşıyayız. İsyanlar ve yasaları çiğneme cephesi. Bu yöndeki kararım şiddetle karşılık vermek” ifadelerini kullanmıştı.

Yahudi İsraillilerin Arap kökenlilere yönelik ihlalleri görmezden gelinirken, Gazze’deki savaşın faturasının İsrail’in Arap kökenli vatandaşlarına kesilmesi isteniyor.

Nüfusun yüzde 24'ünü oluşturuyorlar

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 24’ü Arap kökenli. Bu kesime ‘1948 sınırları içindeki Araplar’ ya da ‘İsrail’in içindeki Filistinliler’ adı veriliyor.

[İsrail'in içindeki Arap kökenli vatandaşlar nüfusun yaklaşık yüzde 24'ünü teşkil ediyor. Harita: TRT Haber - Hafize Yurt]

Bu kesim, İsrail seçimlerinde oy kullanıyor ve Knesset’te temsil ediliyor.

İç savaş tehlikesi

İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında İsrail’in şehirlerinde Yahudi ile Arap kökenli vatandaşlar arasında uzun süreden bu yana benzeri görülmemiş şiddet olayları yaşandı.

Lod şehrindeki olaylar sırasında bir Yahudi İsraillinin saldırısı sırasında Filistin kökenli bir kişi hayatını kaybetti.

Eylemler sırasında Yahudi İsrailliler polis ile eş zamanlı olarak Arap kökenli vatandaşlara saldırdı. Bu olayların ardından İsrail içinde iç savaş tehdidi daha sık konuşulur hale geldi.

Sistematik ayrımcılık, "ırkçı apartheid rejimi"

İnsan Hakları İzleme Örgütünün Nisan 2021 tarihli raporunda, İsrail yetkililerinin hem İsrail içindeki Filistinlilere hem de İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere "ırkçı apartheid rejimi" uyguladığı, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edilmişti.

İsrail kimliğini taşımalarına rağmen Arap kökenli vatandaşlar, Yahudi vatandaşlarla eşit muamele görmemekten şikayetçi.