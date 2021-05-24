Şirketten yapılan açıklamada, yerel otoritelerin "LH1487" kodlu uçuş için güvenlik uyarısı aldığı belirtildi.

Kalkıştan önce uçakta tekrar arama yapan yerel yetkililerin talimatlarının takip edileceği aktarıldı.

Belarus'ta dün de Ryanair'e ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptırılmıştı. Daha sonra ihbarın asılsız çıktığı bildirilmişti.