Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Lufthansa, Minsk'ten yapılacak bir uçuşu 'güvenlik endişesi' nedeniyle askıya aldı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Belarus'un başkenti Minsk'ten Almanya'nın Frankfurt kentine yapılacak bir seferi, güvenlik uyarısı nedeniyle askıya aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, yerel otoritelerin "LH1487" kodlu uçuş için güvenlik uyarısı aldığı belirtildi.
Kalkıştan önce uçakta tekrar arama yapan yerel yetkililerin talimatlarının takip edileceği aktarıldı.
Belarus'ta dün de Ryanair'e ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptırılmıştı. Daha sonra ihbarın asılsız çıktığı bildirilmişti.
Sıradaki Haber
Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz