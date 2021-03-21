Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında halkın koronavirüse karşı aşılanmasının başladığını açıkladı.

Daha önce sağlık çalışanlarının aşılandığını hatırlatan Iştiyye, bu aşamada önceliğin yaşlılara ve kronik hastalara verildiğini söyledi.

Aşılar ulaştırılmaya devam ediyor

Hem salgınla mücadelede hem de aşı temini konusunda kendilerine yardım ettikleri için başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere herkese teşekkür eden Iştiyye, 11 bin 600 doz Pfizer/BioNTec, 9 bin 600 doz AstraZeneca aşılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderildiğini açıkladı.

Nisan ortasında da 279 bin doz aşı almayı beklediklerini söyleyen Iştiyye, 2 milyon doz daha aşı satın almak için sözleşmeler yapıldığını açıkladı.

DSÖ 61 bin dozdan fazla aşı göndermişti

Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mart'ta Filistin'e 37 bin 440 dozu Pfizer/BioNTech, 24 bini AstraZeneca olmak üzere 61 bin 440 doz COVID-19 aşısı ulaştırmıştı.

Filistin yönetiminin 2 bin dozluk aşısının yanı sıra, Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın talebiyle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da 60 bin doz aşı Gazze Şeridi'ne hibe edilmişti.