Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika’da salgın kaynaklı can kayıpları artıyor
[Fotoğraf: AP]
Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 131 bin 227'ye yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109 bin 950’ye çıktı.
"Worldometers" internet sitesi verilerine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 131 bin 227'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 691 bin 388'e ulaştı.
En fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
En fazla ölüm Güney Afrika’da
Afrika genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 109 bin 950’ye çıktı.
Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.
Afrika genelinde şimdiye kadar 25'e yakın ülkede kitlesel aşılama başladı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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