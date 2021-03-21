Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da dayaklı maske şakası
Rusya'da iki sosyal medya fenomeni maske kullanımına ilginç bir şakayla dikkat çekti.
Rusya'da bir alışveriş merkezinde, iki sosyal medya fenomeni maske kullanımının önemine dikkat çekmek istedi.
Biri güvenlik görevlisi kılığına girdi, diğeri maskesiz gezen müşteri rolünü oynadı. Güvenlik görevlisi olan kişi, şaka gereği diğerini copla dövdü. O anları görenler ise dayak yememek için panikle maskelerine sarıldı. Maskesiz gezenlerin yaşadığı panik anı kameralara yansıdı.
Şakayı yapan iki fenomen, maske takılmamasını eleştirdi. İnsanların, sağlıklarından ziyade sert kurallar nedeniyle maske taktıklarını söyledi.
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