Nevruz Bayramı'nın her yıl renkli görüntülerle kutlandığı Azerbaycan'da, bu yıl hem koronavirüs tedbirleri hem de Karabağ Savaşı'ndaki şehitler nedeniyle geleneksel kutlamalar yapılmadı.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycanlılar, 2020'de 44 günlük savaşta ülkeyi canları pahasına savunan ve kazanılan zaferde 30 yıllık işgalin sona ermesinde büyük katkıları bulunan şehitlerini bayramda unutmadı.

[Fotoğraf: AA]

Şehitlikleri ziyaret eden binlerce vatandaş, mezarlara Nevruz'un sembolü "semeni" bitkisi bıraktı, dualar etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Şeki şehrinde de halk, bayramda şehitleri yalnız bırakmadı.

"Savaşı kahramanlarımız sayesinde kazandık"

Şehitliği ziyaret eden öğretmen İsmayıl Balacayev, yaptığı açıklamada, şehitler arasında çocukluk arkadaşları ve öğrencilerinin bulunduğunu söyledi.

Balacayev, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Geçen nevruzda biz mağlup halktık. Bu nevruzda ise galip halkız. Savaşı, bu kahramanlarımız sayesinde kazandık." ifadelerini kullandı.

Şehit yeğeninin mezarını ziyarete gelen Elşad Hacıguluzade, "Eski bayramlarımız tam bayram değildi. Bugün, gerçek bayram. Bunu da şehitlerimiz sayesinde elde ettik." dedi.

Toğrul İsmayılov da "Topraklarımızın kurtarılması bize büyük gurur yaşattı. Bu gururu şehitlerimizin sayesinde yaşadık. Allah hepsine rahmet eylesin." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı, 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren ve 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2 bin 881 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.