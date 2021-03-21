Ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen bulunuyor. Seçim yarışında mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso da yer alıyor.

Muhalefet adayı Guy Brice Parfait Kolelas, 2 gün önce COVID-19'a yakalandığını öğrendi.

Kolelas, ulusal basında yayımlanan bir video görüntüsünde hasta yatağında, "Değişim için gidin oy verin. Ben, hayatta kalmak için mücadele veriyorum siz de değişim için mücadele verin." ifadesini kullandı.

Muhalefet adayı Kolelas'ın seçim kampanyasını yöneten Cyr Mayanda ise gazetecilere, 60 yaşındaki Kolelas'ın, sağlık sorunları nedeniyle bugün Fransa'ya sevk edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan ulusal basının haberlerine göre, ülkede internet ve sosyal medyaya erişim engeli konuldu.

Mevcut cumhurbaşkanı, son seçimde yüzde 60 oy aldı

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.