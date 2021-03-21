Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Liderler Zirvesi çevrim içi yapılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği liderlerinin, 25-26 Mart'ta yüz yüze yapılması planlanan zirve toplantısının, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle video konferansla düzenlenmesine karar verildi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda COVID-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.
AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, COVID-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.
Avrupa ülkelerinin çoğunda COVID-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla 3'üncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.
Etiketler: Avrupa Birliği
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