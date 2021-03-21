AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda COVID-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, COVID-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.

Avrupa ülkelerinin çoğunda COVID-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla 3'üncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.