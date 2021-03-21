Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde bombalı saldırı: 1 ölü
[Temsili fotoğraf: AFP]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.
Etiketler: İran
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